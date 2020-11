13 suppléments ou combinaisons de médicaments à ne pas mélanger

6 / 13

SHUTTERSTOCK (2)

Levure de riz rouge et niacine

Si vous faites partie des 18,7% de Canadiens au taux de cholestérol élevé, vous pourriez aimer l’idée de prendre un supplément naturel qui l’abaisse. Deux pilules ont potentiellement cet effet, soit la levure de riz rouge et la niacine, elles sont cependant incompatibles. «Prendre les deux ne serait pas plus efficace, et pourrait léser votre foie», prévient Todd Sontag, ostéopathe et spécialiste en médecine familiale de l’Orlando Health Physician Associates (Floride). L’ajout de médicaments hypocholestérolémiants sur ordonnance ne ferait qu’augmenter les risques.