Les 25 meilleures recettes de canneberges à découvrir

Une recette de crêpes de flocons d’avoine au sirop d’érable et de canneberge

Ces crêpes moelleuses aux flocons d’avoine vous séduiront grâce à leur léger goût de pommes et à leur valeur nutritive hors du commun. Ces crêpes s’avèrent peu caloriques, pauvres en gras et riches en fibres et en protéines. Garnissez chaque crêpe d’un filet de sirop d’érable et de gelée de canneberges.

Obtenez la recette de crêpes de flocons d’avoine au sirop d’érable et de canneberge.