Les graines de lin comptent de nombreux bienfaits santé. Elles sont riches en fibres, en protéines et fournissent une foule de minéraux et nutriments!

1 / 10

Shutterstock

Graines de lin : une mine de bienfaits et vertus sur la santé

Les graines de lin sont bonnes pour votre glycémie et votre cœur et compte une foule de vertus et bienfaits santé. Mieux encore, elles ont une agréable saveur de noisette! Voici pourquoi vous devriez les intégrer dans votre alimentation.

Renseignez-vous aussi sur les riches bienfaits santé des graines de chia.