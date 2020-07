Déjeuner santé: 16 choses que les médecins mangent au petit-déjeuner

WESTEND61/GETTY IMAGES

Le déjeuner est-il le repas le plus important de la journée?

Depuis notre plus tendre enfance, on se fait dire que le déjeuner est le repas le plus important de la journée. Maintenant, on se fait dire que c’est correct de sauter le déjeuner – dans le cadre d’un programme de jeûne intermittent, par exemple. «L’idée que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée n’est rien d’autre qu’un slogan publicitaire pour l’entreprise de céréales Kellogg», explique Daniel Paull, chirurgien orthopédiste.

Une étude publiée en 2019 dans BMJ a révélé qu’en ce qui concerne le poids et l’apport énergétique, le déjeuner n’aide pas à perdre du poids, et le fait de ne pas le prendre ne contribue pas non plus à la prise de poids. Alors, quel est l’avis des médecins au sujet du déjeuner en général?

«Il stimule votre métabolisme», explique Robert Karsch, chirurgien orthopédiste. «En supposant que vous n’ayez pas mangé depuis le souper de la veille, vous avez besoin de l’énergie que vous procurera ce repas», souligne le médecin Ronald M. Caplan, gynécologue et obstétricien.

Déjeuner est-il avantageux pour la santé?

«J’ai toujours déjeuné, c’est un automatisme dans ma routine. Mais je le fais pour des raisons de santé», dit la dermatologue Marie Hayag. «Le déjeuner reconstitue les niveaux de glucose et il est utile pour la puissance du cerveau et la vigilance mentale.»

Les études médicales tendent à confirmer que le déjeuner est associé à une meilleure santé globale, souligne le médecin traitant Jeffrey Landsman. L’interniste Nate Favini ajoute que cela pourrait être dû au fait que ceux qui ont tendance à prendre le déjeuner adoptent également d’autres comportements sains comme faire de l’exercice et dormir suffisamment.

«Bien sûr, la composition de votre déjeuner est importante», ajoute le docteur Favini. Certains aliments sont meilleurs que d’autres au quotidien. Les tartinades au chocolat sont délicieuses, mais ne sont pas le choix le plus santé.

