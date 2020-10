Les 50 aliments que vous ne devriez jamais racheter

7 / 50

ashadhodhomeiShutterstock

Passez outre les sauces à la tomate pour les pâtes

Un pot de sauce à spaghetti coûte généralement de 2 $ à 6 $. Une boîte de tomates en conserve de la même taille coûte souvent moins de 1 $. Notre suggestion : cuisinez vos propres sauces à partir de tomates broyées en conserve ou de tomates fraîches l’été, lorsqu’elles sont abondantes, savoureuses et bon marché. La méthode la plus simple est de mettre les tomates concassées (fraîches ou en conserves) dans une poêle, avec un peu de vinaigre de vin ou de vin, un peu de sucre, vos fines herbes préférées, et les légumes hachés que vous aimez dans votre sauce – poivrons, oignons, champignons, carottes – et laissez mijoter pendant 1 h. Ajustez les assaisonnements et servez. Encore mieux : étendez un filet d’huile d’olive sur une plaque à biscuits et sur des tomates fraîches et faites rôtir les tomates au four pendant 20 à 30 minutes à 220 °C (425 °F) avant de faire votre sauce sur la cuisinière.