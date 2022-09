12 aliments santé riches en gras, que vous devez manger

«Presque tout le gras de l’avocat est de type mono-insaturé, et est donc bon pour le cœur», selon la nutritionniste de Boston Elizabeth Ward. «L’avocat contient peu de sodium et beaucoup de potassium, ce qui aide à contrôler la pression sanguine. Il fournit enfin plusieurs vitamines du complexe B, ainsi que les vitamines E et K.»

Fromage

Et oui, le fromage se trouve sur la liste des aliments très gras qui sont bons pour la santé. «Peu d’aliments sont aussi rassasiants et délicieux que le fromage, en particulier les pâtes fermes vieillies naturellement, non allégées», explique Regan Jones, nutritionniste à Augusta (Géorgie) et animatrice de la baladodiffusion (podcast) This Unmillennial Life. «Son goût onctueux va admirablement bien avec les fruits et les légumes, deux groupes d’aliments que nous devrions manger plus souvent. En plus d’être une source de calcium et de protéines, le fromage apporte un supplément nutritionnel à tout repas.»

Accompagnez la compote de pruneaux (prune jam) de fromage, farcissez des tomates avec du feta ou régalez-vous d’une pizza aux fruits et au fromage à la crème.

Assurez-vous de reconnaître les signes indiquant que votre corps manque de calcium.