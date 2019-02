Quand les concentrations de mauvais cholestérol (LDL) sont trop élevées dans votre sang, vous courez le risque de voir se former un caillot sanguin, qui provoquera un infarctus ou un AVC. Heureusement, on peut faire baisser son cholestérol sans avaler de pilules.

Lors de vos collations, remplacez les craquelins par des crudités et les biscuits ainsi que les pâtisseries de l’épicerie par des fruits pour abaisser votre taux de cholestérol. Choisissez les margarines dont l’étiquette indique clairement qu’elles ne contiennent pas de gras trans. Les gras trans sont plus dangereux pour votre cœur que les gras saturés parce qu’ils augmentent le taux de lipoprotéine de basse densité (LDL, le mauvais cholestérol) et diminuent le taux de lipoprotéine de haute densité (HDL, le bon cholestérol). En éliminant ces gras transformés de votre alimentation, vous diminuez vos risques d’infarctus de 55 %.

3 / 7

ISTOCK/FCAFOTODIGITAL

Faites votre propre vinaigrette

Préparez-la avec de l’huile d’olive et du vinaigre ou du jus de citron, des épices, de l’ail écrasé. Vous absorberez ainsi plus de gras non saturés (qui font baisser le cholestérol) et vous éviterez les gras trans et saturés que contiennent les vinaigrettes du commerce, en particulier dans les vinaigrettes crémeuses.

Faites vous plaisir avec ces recettes savoureuses et faibles en cholestérol.