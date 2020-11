6 exercices de respiration contre l’anxiété pour se détendre

3 / 10

Yolya Ilyasova/Shutterstock

Le corps sous l’effet du stress

Lorsque vous ressentez de l’incertitude, de la peur ou que vous ne pouvez pas contrôler une situation, votre corps réagit. «Tous les organismes vivants ont une réponse au stress, car elle est essentielle à la survie», explique Ester Sternberg. Cette réponse, de combat ou de fuite, provoque la libération d’une cascade d’hormones (comme le cortisol et l’adrénaline) ainsi que de substances chimiques cérébrales dans le corps.

Le stress est une réaction à quelque chose de spécifique comme une échéance ou un problème au travail. L’anxiété, pour sa part, est une réaction au stress, caractérisée par une inquiétude continue (et parfois même excessive).

Le stress peut également être continu ou chronique si ses sources persistent pendant une période prolongée. Il est parfois difficile de distinguer la différence entre le stress et l’anxiété, et, de ce fait, de savoir ce que vous ressentez. De plus, ces deux peuvent survenir simultanément. À la fin de la journée, le stress chronique ou l’anxiété vous feront ressentir la même chose.

«Lorsque vous êtes stressé, vous êtes submergé dans un bain d’hormones et de produits chimiques nerveux, qui font réagir chaque cellule et chaque nerf de votre corps, explique Ester Sternberg. Si la réponse au stress dure trop longtemps ou en l’absence de menaces immédiates, c’est à ce moment-là que vous tombez malade».

La docteure Sternberg souligne qu’il a été prouvé que le stress chronique avait une série d’effets sur le corps. Il peut affaiblir la capacité du corps à combattre la maladie, diminuer l’efficacité des vaccins, ralentir la cicatrisation des plaies, accélérer le vieillissement cellulaire et peut-être même favoriser la croissance des cancers.

«Le stress ne cause pas ces maladies, mais il altère la capacité de votre système immunitaire à combattre les infections, à réparer les plaies et à se protéger contre le cancer et le vieillissement», explique Ester Sternberg.

Cela peut également augmenter votre risque de maladies cardiaques comme l’hypertension artérielle et les maladies cardiaques, en combinaison avec des facteurs de risque de maladie cardiaque, ajoute-t-elle.

Voici comment mieux gérer et soulager stress et anxiété.