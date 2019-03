Le tofu est une excellente source de protéines à faible teneur en matières grasses. Il remplace facilement la viande dans ces délicieuses recettes à essayer absolument.

Dans cette recette de chili de tofu épicé à la mangue, le fenouil a un goût de réglisse. Ce qui offre un heureux équilibre gustatif avec le piment. Rincez toujours les haricots en conserve avant de les utiliser pour enlever l’excès de sodium. Pour ajouter davantage de texture au plat et une saveur de noix et de champignon, vous pouvez remplacer le tofu extraferme par du tempeh.

Bol de riz, tofu et légumes avec sa sauce aux arachides épicée

Pour préparer ce bol de riz au tofu et légumes, vous pouvez cuire le brocoli et le chou-fleur à la poêle. Toutefois, en faisant rôtir ces légumes, cette sauce devient encore plus savoureuse!

Obtenez la recette de riz, tofu et légumes avec sa sauce aux arachides épicée.