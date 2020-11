10 recettes de gruau sans cuisson aux graines de chia (que les nutritionnistes adorent!)

2 / 12

NATASHAMAM/GETTY IMAGES

Gruau sans cuisson aux graines de chia

Les recettes de gruau sans cuisson (ou gruau overnight) sont particulièrement populaires, dit Lianna Nielsen – coach santé en nutrition intégrative – car le trempage aide les amidons à se décomposer et à réduire leur acide phytique naturel. «Cela permet au corps de le digérer plus facilement et d’utiliser ses nutriments», dit-elle. «Le gruau overnight contient également de l’amidon, qui aide à la digestion et à la perte de poids et qui contribue au sentiment de satiété.»

Ce n’est pas tout. «En plus de régulariser votre métabolisme, il semble que la farine d’avoine peut réduire les risques de souffrir de maladie cardiaque, améliore le système immunitaire et vous permet de vous sentir rassasié pendant plus longtemps», déclare Nielsen.

Pas étonnant que les recettes combinant l’avoine et le chia soient si populaires parmi les nutritionnistes et les diététistes. Et il y a toutes sortes de façons créatives de le préparer, en alternant les fruits, les types de lait ou boissons végétales, les épices et les ingrédients uniques comme le tahini.

Voici 10 recettes d’experts en nutrition pour concocter de délicieux gruau sans cuisson, avec des graines de chia.