7 conseils pour cuisiner à la mijoteuse (que vous devez connaître!)

3 / 8

Robyn Mackenzie/Shutterstock

Choisir la bonne coupe de viande

C’est l’excuse classique: vous n’aviez pas la bonne coupe et en avez pris une autre. Et par conséquent, votre rôti de porc était coriace et sec, en plus d’être gras. Avant toute substitution, rappelez-vous qu’une viande bien persillée est préférable dans le cas d’une cuisson lente et prolongée.

C’est le moment idéal pour essayer des viandes moins chères, comme la palette de bœuf, l’épaule de porc ou les cuisses de poulet. Pour diminuer l’écoulement des graisses, parez la viande avant la cuisson ou dégraissez le jus avant de servir.

N’hésitez pas à consulter ces astuces de cuisine qui vont changer votre vie!