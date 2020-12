9 erreurs à éviter pour profiter des bienfaits de la marche

1 / 10

Jacob Lund/Shutterstock

Pourquoi la marche est-elle l’exercice le plus populaire?

Vous cherchez une raison de ne pas vous entraîner? Ne cherchez plus: la marche n’est pas seulement un exercice simple et efficace pour rester actif. C’est aussi une façon plus sécuritaire d’améliorer votre santé pendant la pandémie de Covid-19 puisque vous le faites à l’extérieur.

«Le plus grand bienfait de la marche? Elle est vraiment accessible à tous», indique Christopher John Lundstrom, docteur en médecine et directeur des sciences du sport et de l’exercice à l’université de la Minnesota School of Kinesiology.

Vous ne perdez pas de temps puisque vous pouvez marcher presque partout et que vous n’avez pas besoin d’un équipement ou de vêtements spéciaux – une simple paire de chaussures de marche de qualité offrant un support plantaire et des vêtements confortables.

«Marcher ne nécessite pas grand-chose et peut aussi se faire spontanément. Vous pouvez sortir même si c’est seulement pour quelques minutes.»

Et si vous possédez un tapis roulant à la maison, vous n’avez même pas besoin de sortir pour profiter des bienfaits de la marche.

Marcher est également une activité physique à faible impact, de préciser Chris Gagliardi, entraîneur personnel et directeur de contenu en éducation scientifique au sein de l’American Council on Exercise, ce qui en fait un bon exercice pour les personnes qui ont des douleurs articulaires ou d’autres problèmes de santé pouvant rendre difficiles la course et d’autres exercices à impact élevé.

«Il est aussi très facile d’adapter la marche en termes de vitesse, d’inclinaison, de durée et de lieu pour répondre aux besoins de tout le monde», explique Chris Gagliardi.

Tout bien considéré, il n’est pas étonnant que la marche soit l’activité physique aérobique la plus populaire aux États-Unis. Environ 6 adultes sur 10 rapportent marcher au moins 10 minutes au cours d’une semaine donnée.

Ce qui étonne, par contre, c’est que les gens qui marchent pour être en forme font beaucoup d’erreurs. Certaines de ces erreurs peuvent entraîner des blessures. Même des transgressions mineures peuvent rendre votre marche moins bénéfique et moins agréable, ce qui peut jouer sur votre motivation et vous empêcher d’adopter une routine durable.

Voici les erreurs les plus courantes et des conseils pour les éviter.

