3 histoires insolites, mais vraies!

Certains récits donnent raison à la célèbre phrase «la réalité dépasse la fiction». Ces histoires insolites, mais vraies, n’échappent pas à la règle!

1 / 3

Syda Productions/Shutterstock

Une mort très exagérée

Fernando Lafuente était chez lui, en novembre 2018, lorsqu’il a reçu la nouvelle de sa mort. Le patron de cet ingénieur et joueur amateur de soccer à Dublin l’a en effet appelé pour lui demander comment il pouvait être mort et se trouver au bureau quelques heures plus tôt. Voulant reporter un match, son équipe, le Ballybrack FC, avait décidé d’annoncer son décès. La tactique a un peu trop bien fonctionné : les messages de soutien ont inondé les réseaux sociaux et un journal local a publié sa nécrologie. Fernando Lafuente a tout de même tiré profit de sa « résurrection », obtenant une entente commerciale avec une entreprise irlandaise de jeux d’argent.

Découvrez le récit de ces personnes qui ont simulé leur propre mort.