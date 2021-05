Années 1990: 28 choses que tout le monde avait dans sa maison

En 1995, nous avons montré des persiennes comme élément de décor améliorant l’apparence architecturale d’une pièce et lui ajoutant une note chaleureuse. Les persiennes ont été un choix populaire dans cette décennie: on se souvient tous du bruit léger qu’elles faisaient lorsque l’air les faisait bouger.

FAMILY HANDYMAN

Jeu du labyrinthe

Dans les années 1990, ce jeu a littéralement pris possession de certains foyers. La fureur durait à peu près un mois: tout le monde se précipitait au magasin pour en acheter un et 30 jours plus tard, on en était lassé.

Les jeux ont envahit votre maison? Suivez ces étapes pour mettre fin au désordre de votre enfant.