7 conséquences de dormir sur un vieux matelas

1 / 7

fizkes/Shutterstock

Vous pourriez développer une allergie aux acariens

Bill Fish, cofondateur de tuck.com et coach certifié en sommeil, affirme que les acariens pourraient devenir un problème si vous dormez sur un vieux matelas. «Nous passons environ le tiers de notre vie sur un matelas, notre but serait donc de profiter d’une nuit de sommeil de 7 à 9 heures quotidiennement», dit-il. «Ce faisant, notre corps libère des peaux mortes et des huiles naturelles qui sont invitantes pour les acariens».

Bill indique que la présence d’acariens peut être un problème pour n’importe quel matelas, mais plus il est vieux, plus ceux qui souffrent d’allergies et d’asthme risquent d’en pâtir. John D. Ramirez Jr., du Florida Orthopaedic Institute de Tampa, ajoute que les acariens peuvent être très nuisibles pour les gens souffrant de troubles de la peau comme l’eczéma par exemple. Selon CNN, c’est à la fiente de ces minuscules bestioles que nous sommes allergiques.

Évitez les allergies en suivant ces 14 recommandations de médecins.