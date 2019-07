Les 10 meilleurs endroits au monde pour nager

7 / 11 Circuit de plongée libre de la baie Gemstone, Nouvelle Zélande Située sur la péninsule de Coromandel de l’île du Nord et à proximité de la célèbre Cathedral Cove, cette destination est très recherchée par les amateurs de plongée libre. Le circuit fait partie de la réserve marine de Te Whangenui-A-Hei, l’une des rares au pays à ne pas autoriser la pêche sur son territoire afin de permettre aux espèces qui y vivent de se multiplier. Il est signalé au moyen de quatre bouées surmontées de panneaux d’interprétation et munies de poignées auxquelles peuvent s’agripper les enfants et les adultes un peu nerveux. L’endroit convient aussi aux amateurs de kayak sur mer et de plongée en scaphandre autonome. Avant de partir, vérifiez ces 5 choses que vous ignorez sur la Nouvelle-Zélande.

8 / 11 MARK HIGGINS/SHUTTERSTOCK L’île de Moreton en Australie Nager oui mais pourquoi pas avec des dauphins! Dans le Queensland, plus de 95% de l’île Moreton est un parc national et une zone de loisirs désignés, ce qui signifie que ses lacs, ses dunes et ses plages, ainsi que la faune qui y réside, sont protégés. Il ne compte que quatre colonies minuscules, dont l’une est Tangalooma, célèbre pour ses dauphins sauvages et son centre informatif d’éducation et de conservation marine. Le centre propose de nombreuses visites des dauphins et supervise les séances quotidiennes d’alimentation des dauphins qui ont lieu au large de la plage du Tangalooma Island Resort.