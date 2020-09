39 faits insolites qui vous sont probablement inconnus

29 / 39

Just123smile/Shutterstock

Les fraises ne sont pas des baies

Les framboises et les mûres non plus, selon les botanistes. Les véritables baies proviennent d’une fleur portant un seul ovaire et ont deux graines ou plus. Les fraises n’en sont donc pas, mais les bananes, les kiwis et les melons d’eau, oui.