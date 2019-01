13 personnes qui ont simulé leur propre mort

Lorsque le révérend Philip St John Wilson Ross, un vicaire anglais, s’est noyé pendant des vacances à la mer en août 1955, sa femme et sa congrégation ont pleuré sa mort tragique… jusqu’à ce qu’on l’aperçoive deux ans plus tard, en Suisse, avec une autre femme, Kathleen Ryall. Il avait simulé sa mort et vivait avec Kathleen sous des noms d’emprunt, M. et Mme Davies.

Sa voiture a finalement été retrouvée, abandonnée, avec un flacon vide de médicaments à l’intérieur, donnant l’impression que Lucan s’était suicidé. Mais on dit souvent que Lucan a simulé sa mort, avec l’aide d’amis riches et bien placés.

Richard John Bingham, 7e comte de Lucan, était un parent par alliance de Diana, princesse de Galles. Lord Lucan, comme on l’appelait communément, a disparu en novembre 1974 après le meurtre de la nounou de ses enfants et l’agression de sa femme, qui l’a immédiatement identifié comme étant l’agresseur.

John Stonehouse

L’homme politique britannique et député John Stonehouse s’est noyé en Floride en 1974 – ce qui semblait bien tomber, puisqu’il était lourdement endetté. Mais on l’a retrouvé deux mois plus tard en Australie, où il vivait sous un faux nom.

Au début, on l’a soupçonné d’être Lord Lucan, disparu plus tôt cette année-là. En 1976, Stonehouse a été reconnu coupable de fraude et d’autres délits et a purgé une peine de trois ans avant d’être libéré sous condition.