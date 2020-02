21 secrets que les employés d’hôtels ne vous diront pas

N’appelez pas à la réception entre 9h et 13h pour faire part de votre demande spéciale. Les gens au comptoir sont occupés et voudront se débarrasser de vous rapidement.

Elle peut également couvrir le lit de pétales de roses et gérer… les décès inopinés. Tout cela pour quelques dollars de l’heure…

Sa description de poste inclut: faire des courses, déboucher la toilette, faire des nœuds de cravate, amener des serviettes aux étages et cuisiner (ce petit déjeuner continental n’apparaît pas par magie).

Prenez les savons

Les hôtels S’ATTENDENT à ce que vous les délestiez de toutes ces savonnettes et ces petites bouteilles de shampoing et de lotion. Voilà pourquoi les contenants arborent tous le logo de l’endroit. Mais attention: les oreillers, les draps et les fers à repasser disparus vous seront facturés.