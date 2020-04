10 urgences du quotidien que vous devez absolument savoir régler

6 / 10 ISTOCK/CRAFTVISION Votre four se met à fumer Si ce que vous faites cuire au four se met à couler, votre maison risque de se remplir de fumée assez rapidement, avertit Varda Epstein, mère de 12 enfants et spécialiste de la famille. Si votre plat doit continuer de cuire, éteignez le four et saupoudrez-en le fond d’une bonne couche de bicarbonate de soude. «Ça arrêtera la fumée et vous pourrez terminer la cuisson de votre plat, continue Varda Epstein. Plus tard, il vous suffira de prendre un ramasse-poussière et d’enlever le bicarbonate de soude et la croûte brûlée, puis de nettoyer votre four comme d’habitude.»

7 / 10 ISTOCK/RAPIDEYE Vous êtes en train de cuisiner et quelques œufs s’écrasent par terre Non seulement les œufs cassés sont terriblement salissants, mais ils sont aussi très glissants, et donc dangereux. C’est l’un des dégâts de cuisine les plus difficiles à nettoyer. «Essuyer ne fera qu’étaler cette substance visqueuse», explique Varda Epstein. Mais elle a un bon truc: «Si vous saupoudrez du sel sur les œufs cassés et attendez quelques minutes, ils se solidifieront et il vous sera alors facile de les ramasser et de nettoyer.» Voici 12 produits faits maison à tester pour le nettoyage.