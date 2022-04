15 habitudes de dépense que les experts en finances détestent

Et cette technique est valable chaque fois que vous faites quelque chose d’inhabituel, comme faire une croix sur votre latte quotidien. «C’est une façon de vous rappeler que vous ne dites pas non au café, vous dites oui à l’épargne», dit-elle.

Quelqu’un qui vous devançait dans la file d’attente a payé votre café? Vous avez trouvé un billet de 20$ dans la rue? Vous venez de recevoir un rabais que vous avez envoyé il y a des mois et oublié depuis longtemps? «Je l’appelle de l’argent tombé du ciel, dit Tiffany Aliche. Et vous devez saisir l’occasion de le transférer immédiatement dans vos comptes – épargne ou factures. Vous seriez surpris de voir tout ce que vous pouvez accumuler sans effort.»

Vous abonner à tout et à n’importe quoi

Vous savez comment ça se passe: vous vous inscrivez pour un mois d’essai gratuit et avant même de vous en rendre compte, vous avez payé pendant des mois pour quelque chose que vous n’avez même pas utilisé – ou si peu. «Beaucoup d’entre nous paient chaque mois des abonnements que nous n’utilisons pas – ou que nous avons sans le savoir», déclare Leslie H. Tayne, avocate spécialisée dans le règlement de dettes à New York et auteure de Life & Debt. «Passez en revue vos abonnements et demandez-vous si vous utilisez vraiment ce produit ou ce service mensuel et si vous en avez besoin.»

