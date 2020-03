10 messages cachés dans les chefs-d’œuvre de la peinture

Il semble que Michel-Ange, Léonard de Vinci et Vincent Van Gogh étaient encore plus géniaux que nous le pensions: voici les chefs-d’œuvre de la peinture revisités.

Et même si ces détails astucieux – et parfois subversifs – dans des œuvres d’art bien connues ne sont pas du niveau du Code Da Vinci, ils peuvent ouvrir de nouvelles perspectives sur ces tableaux.

Ce n’est pas pour rien que les chefs-d’œuvre de la peinture ont inspiré des dizaines de théories du complot et d’histoires mystérieuses. Ils sont si anciens qu’il est impossible de demander aux artistes à quoi ils pensaient lorsqu’ils les ont réalisés – c’est probablement pourquoi notre imagination tente d’y trouver des messages et des symboles cachés. Vous êtes en manque d’inspiration? Essayez ces 8 façons toutes simples de retrouver votre créativité.

L’environnement «cérébral» de Dieu

Un secret scientifique se cacherait dans l’un des peintures les plus célèbres de tous les temps. Il se trouve sur le plafond de la chapelle Sixtine, peinte par Michel-Ange, où l’on voit Dieu donner à Adam l’étincelle de vie. Le manteau rouge-brun qui se déploie derrière Dieu et les anges a exactement la même forme qu’un cerveau humain. Les chercheurs ont même réussi à distinguer certaines parties comme l’artère vertébrale – représentée par l’ange juste sous Dieu et son foulard vert – et l’hypophyse.

Il existe de multiples théories sur les raisons pour lesquelles Michel-Ange aurait fait cela. L’une d’entre elles suggère que ce cerveau représente Dieu transmettant la connaissance divine à Adam. Une théorie plus populaire, cependant, suggère que Michel-Ange a peint le cerveau dans une protestation à peine voilé du rejet de la science par l’église.

