Restaurant : 13 règles de savoir-vivre à appliquer

Si vous voulez des additions séparées, dites-le tout de suite au serveur afin qu’il puisse garder la trace de ce que chacun consomme. Mais si vous êtes un grand groupe, il est possible que le restaurant ne soit pas en mesure de gérer tout ça. Si le prix des repas est sensiblement le même pour tous, le mieux est de partager l’addition en parts égales. Faites attention si vous voyagez, on ne partage pas l’addition partout! Assurez-vous de connaître les bonnes manières à table du pays que vous visitez.

Laissez un bon pourboire

Ne lésinez pas sur le pourboire. Le personnel de service est généralement payé en dessous du salaire minimum et dépend donc grandement des pourboires pour vivre. Donnez entre 15 et 20% lorsque vous avez été bien servi, et 25% si le service était hors du commun. Cependant, on ne doit pas laisser un pourboire partout dans le monde.Voici 9 règles concernant le pourboire que vous devez connaître si vous voyagez.