La voyante, la romancière et une arnaque de 17 millions de dollars

Mais Rose Marks les surpassait toutes. Jamais une voyante n’avait amassé de butin comparable au sien. Citons le cas de Jude Deveraux, la romancière. Ses titres à succès – Scarlet Nights, Days of Gold et d’autres, que vous avez sans doute aperçus dans les aéroports, si vous ne les avez pas lus – se sont vendus à quelque 60 millions d’exemplaires.

Le piège est tendu. Vous avez engagé des milliers de dollars et vous souhaitez bien les recouvrer. Mais le sort s’acharne sur vous. La voyante doit purifier plus d’argent. Comment cela, plus d’argent ? Quoi ? vous ne voulez pas en donner davantage ? Il vous faut vous guérir de cette obsession de l’argent. Vous devez faire confiance à la méthode, car il s’agit d’une malédiction très ancienne ! C’est un problème sérieux !

Le plus incroyable, c’est qu’elle le fera gratuitement. C’est sa vocation, affirme-t-elle, son but dans la vie. En vous aidant, elle se met en règle avec Dieu. Jamais vous ne paierez un sou pour ses services. Il vous suffit de retirer 4 500 dollars avec votre carte de crédit et de les lui remettre. Car l’argent est à l’origine de vos problèmes. L’argent est le mal.

Or, le lendemain, le diagnostic est encore plus inquiétant. Vous êtes sous l’emprise d’un maléfice depuis des siècles. On vous a jeté un sort dans une vie antérieure. Voilà pourquoi votre mariage a sombré ou pourquoi vous ne pouvez concevoir d’enfant. Mais il y a de l’espoir. Rose Marks et les membres de sa famille, qui travaillent pour elle, peuvent inverser le cours des choses. « Je suis capable de mettre un terme à cette malédiction, dit-elle à Jennifer. Je peux vous aider. »

Vous ne croyez pas à toutes ces salades. Ces paroles vous valent une première réprimande. Votre résistance pose problème. Avec une attitude comme la vôtre, on ne peut rien pour vous. Vous finissez par vous sentir piégé par cette insistance, mais vous laissez quand même le bijou et, comme convenu, vous revenez le lendemain. « Je voulais récupérer mon bracelet », explique Jennifer.

Ainsi, après avoir pénétré dans l’immeuble, vous êtes introduit dans une pièce sans fenêtre, si exiguë que seules deux chaises et une petite table ronde y trouvent place. Un menu, semblable à celui d’un restaurant, décline les services offerts. Voulez-vous connaître votre avenir par le tarot ? Non, tout le monde sait faire cela, vous répond-on. Les lignes de la main ? Non, c’est trop banal. « Donnez-moi votre bracelet que je l’examine », demande la voyante à Jennifer Hill, qui se considérait jusque-là comme une femme assez peu crédule.

En août 2013, au début du procès qui se tenait à West Palm Beach en Floride, Larry Bardfeld, le procureur adjoint, rassura les futurs jurés de la manière suivante : « La “méthode” utilisée pour escroquer vous sera exposée en détail. » Pendant un mois, à mesure que les témoins se succédaient à la barre, le système mis en œuvre pour flouer les clients devenait plus évident. On avait enfin compris pourquoi ils tombaient si facilement dans le panneau.

6 / 8

Petit à petit, vous vous laissez convaincre. Même si les sommes paraissent considérables, vous êtes confiant qu’elles reviendront. C’est justement ce que Rose répète sans cesse. Tout cet argent vous sera rendu. Puis, en suivant ses conseils, vous liquidez vos obligations d’épargne, vous vendez une propriété, vous piochez dans votre caisse de retraite et payez les lourdes charges fiscales qui en découlent.

Maintenant, vous êtes trop engagé. Ce n’est pas le moment d’hésiter ou de reculer. Vous devez verser plus d’argent afin que la méthode soit efficace. Votre conjoint reviendra. Votre mari vous autorisera à trouver ailleurs l’amour et le bonheur auquel vous aspirez. Vous aurez un enfant. Tous vos problèmes seront résolus.

Cela paraît ridicule. Il faudrait être d’une naïveté inouïe, se dit-on. Quiconque consulte une voyante mérite qu’elle le détrousse ! Pourtant, au tribunal, les victimes ne semblaient pas idiotes ou particulièrement ingénues. L’une était diplômée de l’Académie navale des États-Unis et une autre, avocate. Elles n’étaient rien de moins qu’humaines.

Ces personnes, lorsqu’elles ont rencontré pour la première fois Rose Marks, ou un membre de sa famille, se sentaient perdues et cherchaient du réconfort. On peut se moquer de leur mésaventure, mais on peut aussi comprendre comment une telle démarche, au départ inoffensive, se transforme en une spirale infernale à laquelle vous ne pouvez plus échapper. Ces victimes – des femmes pour la plupart – étaient alors vulnérables. Elles caressaient toutes un espoir.

L’argent, bien sûr, ne revenait pas. À Sylvia Roma, une cliente, Rose Marks affirma que ses centaines de milliers de dollars avaient disparu dans l’écroulement des tours du World Trade Center. Au tribunal cependant, l’accusation énumère péniblement les biens dans lesquels les 800 000 dollars de Sylvia ont été engouffrés. « Une montre Saint-Moritz en or de 18 carats », entame une agente des services secrets en consultant un volumineux dossier où sont consignés tous les biens retrouvés dans la somptueuse demeure de bord de mer à Fort Lauderdale, où Rose et sa famille ont emménagé après avoir quitté Manhattan.

« Une montre Rolex sertie de saphirs et de 29 diamants pleine taille. » Puis les voitures luxueuses apparaissent sur un écran : une Range Rover blanche, un coupé Mercedes noir, un 4×4 Mercedes noir, une Bentley, une Ferrari, une Rolls-Royce et une Jeep. « La clé de contact en or d’une Porsche », ajoute la policière jusqu’à ce que le juge Kenneth Marra l’interrompe d’un rictus exaspéré.

Le regard fixé sur les procureurs, Ricky, le fils aîné de Rose, vient tous les jours assister au procès. Plus tôt en 2013, il avait plaidé coupable des accusations de complot visant à commettre des fraudes postales ou en ­ligne à l’encontre des mêmes victimes. D’autres membres de sa famille l’accompagnent parfois. Sept ont plaidé coupable de complots et de fraudes. La divination est leur entreprise familiale. Rose Marks, qui, selon l’accusation, était la matriarche de son clan, est la seule à avoir pris le risque de se défendre en cour.

La dernière victime à comparaître à la barre est Jude Derevaux, la romancière. C’est une femme de petite taille. Elle sourit volontiers et sa voix douce a conservé des intonations du sud. Elle commence par se présenter. Elle est née dans le Kentucky en 1947 et signe de « petits romans sentimentaux amusants et qui se terminent bien ». Nombre d’entre eux ont figuré sur la liste des meilleures ventes du New York Times, et elle « gagnait très bien sa vie » avant de rencontrer Rose Marks. À cette époque, elle possédait quatre propriétés à Santa Fe et un ­appartement dans la ville de New York, où elle a fait la connaissance de la voyante au début des années 1990, avant son divorce.

Elles se sont rencontrées à la manière habituelle : une promenade devant le Plaza, le panneau sur le trottoir, du temps à écouler et une curiosité pour la divination. Ensuite, la pièce avec les deux chaises et l’occasion, enfin, de s’ouvrir sur sa vie sentimentale. Son mariage, dit-elle, « était catastrophique, horrible, épouvantable ». Son mari la manipulait et faisait en sorte qu’elle se sente aussi mal dans sa peau que possible. C’était violent. « Il criait et hurlait tout le temps contre moi. » Elle a même songé au suicide.

Rose, selon le témoignage franc et posé de Jude, a prononcé les mots qu’elle avait désespérément envie d’entendre. « Je peux vous offrir un divorce paisible. » « C’était exactement ce que je voulais, explique platement Mme Derevaux devant le juge. Un divorce paisible. »