7 choses que vous ignorez au sujet de l’Halloween

Aussi joyeuse et fantaisiste que soit la fête d’Halloween de nos jours, elle possède un riche passé où se mêlent rituels, religion et histoire. Voici certaines choses que vous ignorez peut-être au sujet de la fête préférée de votre enfant.

La fête d’Halloween que nous connaissons aujourd’hui, au cours de laquelle les enfants se déguisent en déterreur de cadavres, fantôme et sorcière, et passent de porte en porte en scandant «un bonbon ou un sort», a largement été réimportée des États-Unis, où des immigrants irlandais l’ont introduite au 19e siècle. On pense que la coutume est née de l’idée que, ce jour-là, toutes les lois sont abolies. Les gens portaient masques et costumes en comptant sur le fait qu’ils ne seraient pas reconnus de leurs voisins. Cette mascarade leur permettait de jouer des mauvais tours et de se montrer turbulents, voire antisociaux.

À l’origine, c’était une fête païenne au cours de laquelle on honorait les morts.

Pour les Celtes et les Anglo-Saxons, l’année se terminait fin octobre, quand on ramenait les troupeaux du pâturage. La nouvelle année commençait en novembre et son avènement était souligné par le festival de Samain, au cours duquel on allumait des feux purificateurs. La nuit précédant Samain, les âmes des défunts pouvaient retourner temporairement dans leurs foyers, et fantômes et démons étaient libres de parcourir le monde.

