13 mystères qui pourraient être résolus dans la prochaine décennie

Quelle est la masse du neutrino?

Comme la matière noire, les neutrinos sont un ingrédient de l’univers que les scientifiques ont eu du mal à comprendre. Ces minuscules particules qui voyagent à une vitesse proche de celle de la lumière, sont presque sans masse et ne contiennent pas de charge électrique, ce qui les rend particulièrement difficiles à repérer et à examiner. Or il est essentiel de comprendre le neutrino pour savoir comment l’univers s’est formé et de quoi il est réellement composé.

Récemment, les scientifiques du Karlsruhe Tritium Neutrino, en Allemagne, ont fait une découverte surprenante: les neutrinos, dont on savait déjà qu’ils possèdent une absence de masse presque inimaginable, contiendraient en fait moitié moins de masse que ce que l’on croyait auparavant. «Connaître la masse du neutrino permettra aux scientifiques de répondre à des questions fondamentales en cosmologie, en astrophysique et en physique des particules», note l’un des scientifiques travaillant sur ce projet. Découvrez aussi les 9 plus grands mystères du corps humain.