Halloween: 14 superstitions sinistres toujours inquiétantes

NICOLE FORNABAIO/RD.COM, ISTOCK/JUSTINROQUE

Araignées

On décrit souvent les araignées comme des oracles et des voyantes à cause de leur capacité à tisser des toiles. Ces insectes ont été rapidement associés aux sorcières. Les araignées se joindraient à elles pour jeter des sorts. Et une sorcière qui mange une araignée noire entre deux tranches de pain beurré augmenterait son pouvoir.

Mais la présence d’une araignée à l’Halloween serait également le signe qu’un cher défunt pense à vous, selon une autre légende.