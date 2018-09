17 objets volés vraiment bizarres

17 / 17



Radiographies

En 2013, un ancien employé d’entrepôt et son complice se sont fait prendre à sortir clandestinement des radiographies datant d’avant 2005 d’un hôpital de Detroit, mais ont tout de même réussi à prendre la fuite avec leur butin. Les vols de radiographies aux rayons X sont en fait assez fréquents parce que le film contient de l’argent. Les voleurs n’en tireront toutefois pas grand-chose, le procédé visant à extraire cet argent étant en fait assez coûteux.

