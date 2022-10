Les 9 plus grands mystères du corps humain

Shutterstock

Pourquoi avons-nous une main dominante?

Nous avons tellement l’habitude d’avoir une main dominante et d’identifier les gens comme «droitiers» ou «gauchers» que nous tenons cela pour acquis. Mais quand on y pense vraiment, le fait d’avoir une main bien plus fonctionnelle que l’autre est plutôt étrange. Étant donné tout ce que nous savons sur l’évolution et la «survie du plus fort», pourquoi n’avons-nous pas évolué de manière à ce que nos deux mains soient aussi habiles l’une que l’autre ? D’autant plus que les ambidextres, eux, peuvent utiliser indifféremment les deux mains avec la même habileté. C’est l’un des plus grands mystères du corps humain.