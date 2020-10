6 choses étonnantes à mettre (et 5 à ne pas mettre) au recyclage…

1 / 11

À recycler: le papier d’aluminium

Il est facile d’oublier que le papier d’aluminium est recyclable. En fait, l’aluminium peut être recyclé presque indéfiniment: il est simplement refondu et transformé en nouveaux matériaux d’aluminium.

Avant de mettre du papier d’aluminium ou vos récipients en aluminium au recyclage, assurez-vous d’en enlever toutes les particules de nourriture.

Le papier d’aluminium est recyclable et il permet, en plus, de garder vos fruits et légumes frais plus longtemps.