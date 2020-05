Comment éviter de prendre du poids quand les gyms sont fermés

6 / 8 ALEKSANDARNAKIC/GETTY IMAGES Profitez de cette opportunité Si votre routine d’entraînement était irrégulière, être à la maison peut être le moment idéal pour développer une nouvelle routine. Cela vous évitera de prendre du poids et vous pourrez améliorer votre forme physique globale. «Cela pourrait être une occasion unique de commencer une routine d’entraînement plus cohérente», affirme Kwiek. Il ajoute que l’excuse la plus populaire afin de justifier un manque d’exercice, est le manque de temps. Cet obstacle surmonté par la distanciation sociale qui bat son plein et nos obligations extérieures en suspens, c’est l’occasion idéale d’établir un horaire d’entrainement. Kwiek recommande de réserver du temps aux exercices de la semaine et de l’ajouter à l’agenda. Trouvez quelqu’un avec qui vous entrainer et partagez vos progrès ensemble, par téléphone, par messages textes ou via les médias sociaux est également une stratégie de responsabilité intelligente, conseille Seguia. «La prise de saines habitudes de vie est difficile, mais n’est pas impossible», termine-t-il.

7 / 8 wavebreakmedia/Shutterstock Visez l’équilibre nutritionnel Outre l’exercice, le maintien d’une saine alimentation joue un rôle majeur dans la prévention de la prise de poids. En effet, bon nombre de diététistes s’accordent pour dire que la nutrition contribue à environ 80% des résultats de la gestion du poids et seulement 20% sont tributaires à l’exercice physique. En effet, le nombre de calories brûlées pendant une séance d’exercices ne peut généralement pas contrebalancer une suralimentation. Par exemple, selon les Centres de contrôle et de prévention des catastrophes, un homme de 70 kg brûle 280 calories en marchant à 5,5 kilomètres / heure pendant 60 minutes. Vous n’avez pas à bannir vos gâteries préférées, mais essayez de les apprécier consciemment et moins fréquemment, plutôt que spontanément et de manière quotidienne. Visez des repas équilibrés composés de plusieurs aliments, de protéines maigres, de graisses saines et de portions modérées de glucides riches en fibres, comme les grains entiers, les féculents et les fruits. Heureusement, la recherche montre que l’exercice régulier favorise naturellement une alimentation plus saine. En effet, dans une étude de 2015 publiée dans le Journal of the American College of Nutrition, les chercheurs constatent que les habitudes d’exercice établies entraînent une augmentation de la consommation de fruits et légumes chez les jeunes adultes. Inspirez-vous de ces idées de génie pour vivre sainement sans vous ruiner.