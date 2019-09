Ces 13 choses pourraient arriver si les médias sociaux disparaissaient

4 / 13 RAWPIXEL.COM/SHUTTERSTOCK Les enfants apprendraient différemment Les recherches indiquent que cela pourrait être à la fois bon et mauvais. Une étude à laquelle ont participé près de 35 000 écoliers d’Abu Dhabi, publiée dans la revue Telematics and Informatics en 2017, a révélé que l’utilisation des médias sociaux était réellement utile aux enfants dans un environnement d’apprentissage. Pourquoi? Parce que cela leur permet de partager des informations et des idées avec les autres et d’améliorer leurs compétences en lecture. Par contre, les auteurs de l’étude ont également noté que cela pouvait avoir un effet négatif sur les enfants puisque médias sociaux et travaux scolaires sont en concurrence pour attirer leur attention. Développer l’amour de l’apprentissage est un beau cadeau à offrir à son enfant. Voici quelques solutions sensées qui vous aideront à cultiver sa curiosité.

Il serait plus difficile aux employeurs potentiels de nous trouver Qu'on le veuille ou non, les médias sociaux sont devenus un outil de recrutement pour les chasseurs de têtes et les services de ressources humaines. En fait, selon une étude réalisée en 2017 par la Society for Human Resource Management (SHRM), 84% des entreprises utilisent les médias sociaux à cette fin, et ce chiffre ne cesse de croître. Elle a également révélé que les organisations les trouvent particulièrement efficaces pour recruter des candidats passifs – ceux qui ne sont pas à la recherche d'un emploi. Sur le plan individuel, nous avons aussi pris l'habitude d'afficher nos curriculum vitae pour qu'ils puissent être consultés par tous et en tout temps. LinkedIn comptait plus de 500 millions d'utilisateurs à la fin de 2017, rapporte Fortune, et ce nombre est encore plus élevé aujourd'hui. Soyez prêt à répondre à la fameuse question «pourquoi devrait-on vous embaucher?», lors d'une entrevue.