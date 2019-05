30 animaux rares parmi les espèces menacées

C’est le plus petit de tous les rhinocéros (1,20 mètre – 4 pieds – de haut pour seulement 700 à 800 kilos en moyenne), et c’est le seul à posséder deux cornes. Comme la plupart de ses cousins, il est gravement menacé d’extinction. Deux sous-espèces peinent à survivre à l’ouest et à l’est de Sumatra, tandis qu’une troisième aurait disparu, d’après le WWF. Sumatran Rhino Rescue s’efforce de regrouper les 80 individus restants vivant à l’état sauvage et de les amener dans des sanctuaires où ils seraient à l’abri du braconnage et où ils pourraient se reproduire – efforts qui bénéficieraient à toutes les espèces de rhinocéros.

Teeratep Arthan/Shutterstock

Binturong (Arctictis binturong)

Ces carnivores nocturnes, qui se déplacent lentement et se nourrissent principalement de fruits, sont étroitement apparentés aux civettes et vivent dans les arbres en Asie du Sud et du Sud-Est. Le zoo de San Diego considère que les binturongs sont vulnérables dans certaines régions et menacés dans d’autres, à cause du braconnage (animaux de compagnie et médicaments traditionnels) et de la chasse de subsistance. L’Association des zoos et aquariums a élaboré un plan de survie pour le binturong qui vise à mettre en place de solides mesures de protection avant qu’il ne soit trop tard.