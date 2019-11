30 histoires de voisins bizarres

On peut vouloir une vue plus panoramique. «Mon voisin est entré dans ma cour et a coupé le faîte d’un de mes arbres, sans doute pour mieux admirer la vallée dans laquelle j’habite.» Il aurait été bien vu de demander au moins la permission… voici un petit rappel des 50 règles d’or de politesse à ne pas oublier!

Le voisin sauteur de balcons

«À mon arrivée au 21e étage de mon immeuble, un voisin est venu me demander la permission d’utiliser mon balcon pour sauter jusque chez son copain dans l’immeuble voisin, et lui épargner ainsi d’avoir à monter et descendre tous les étages. J’ai accepté aux seules conditions que mes rideaux soient tirés et que je sois absent.»