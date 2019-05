35 choses que les cambrioleurs ne veulent pas que vous sachiez

La police a un temps de réaction lent, et les cambrioleurs le savent. Dans beaucoup de grandes villes, les policiers peuvent mettre de 30 minutes à une heure à répondre à un signal d’alarme, selon le New York Times. Même dans les petites villes, il faudra souvent de 7 à 8 minutes aux autorités pour intervenir, et un as de la casse aura largement eu le temps de déguerpir. (Une sirène va cependant écourter le temps qu’un cambrioleur passera chez vous.)

Family Handyman

Votre garage est un point d’effraction privilégié

Une vieille porte latérale de garage a des panneaux centraux en bois mince qui cèderont d’un seul coup de pied, ce qui en fait une cible facile pour les voleurs. Ajouter à la porte une serrure à pêne dormant ne résoudra pas le problème. Un moyen plus sûr sera de retrousser vos manches et de la renforcer par un panneau de contreplaqué de 1,25 cm d’épaisseur et par des barres en 2×4 glissées dans des supports métalliques.

Coupez le contreplaqué aux dimensions de la partie centrale de la porte (assurez-vous qu’il couvre les fenêtres, mais pas la poignée de la porte). Fixez-le à la porte avec des vis à cloison sèche.

Faites un essai de pose d’un support métallique et d’un 2×4 sur la porte. Mesurez la distance au mur du support, puis coupez des lattes de remplissage à cette dimension et installez-les. Fixez les supports en perçant des trous de guidage d’un quart-de-pouce et en y insérant des vis tirefond de 3/8 x 3 p. Glissez les 2×4 dans les supports.

