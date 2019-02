12 canulars qui ont mystifié tout le monde

Toute la ville en parlait et beaucoup ont payé pour assister à ces naissances bizarres, y compris une anatomiste suisse et la secrétaire du Prince de Galles. Mais cette célébrité fœtale n’a pas duré longtemps. Un chirurgien allemand a prouvé qu’un lapin ne pouvait pas s’être développé dans l’utérus de Mary Toft parce qu’il avait trouvé du maïs et du foin dans ses excréments. Quelqu’un a ensuite été surpris en train de lui fourrer un lapin dans un lieu où jamais un lapin n’aurait dû mettre les pattes.

En 1726, elle a accouché avec l’aide de sa belle-mère d’un… chat «mort-né». Après que d’autres morceaux d’animaux aient été expulsés de son utérus, on a appelé l’obstétricien local, John Howard. Le mois suivant, il a « accouché » sa patiente d’une tête de lapin, d’une vessie de porc, des pattes d’un chat et de neuf petits lapins morts. (Selon les collections spéciales de la bibliothèque de l’Université de Glasgow, cette massive mise à bas s’est produite au cours d’une seule journée.)

David Zalubowski/AP/Shutterstock

Le garçon du ballon

Le 15 octobre 2009, grâce aux chaînes d’information continue, l’Amérique n’a pas quitté des yeux un ballon artisanal argenté et gonflé à d’hélium qui flottait tel un OVNI dans le ciel du Colorado. Après l’avoir laissé s’envoler de Fort Collins, Richard et Mayumi Heene ont appelé le 911 pour signaler que leur fils Falcon, âgé de six ans, était resté à bord.

Les hélicoptères de la Garde nationale et la police locale ont suivi le dirigeable, qui s’est élevé jusqu’à plus de 2000 mètres (7000 pieds), a volé pendant 90 minutes et parcouru 80 kilomètres avant d’atterrir à 15 milles de l’aéroport de Denver. Falcon n’était pas à l’intérieur, mais comme certains avaient cru voir quelque chose tomber de la montgolfière, on a commencé à faire des recherches sur le terrain. Elles n’ont rien donné.

Quelques heures plus tard, l’enfant est sorti de sa cachette, dans le grenier de la maison. Lorsqu’il a été interviewé, le gamin a vendu la mèche en disant que son père lui avait dit qu’ils le faisaient pour faire comme dans une émission de télé-réalité. Les secours n’aimant pas perdre leur temps et leur argent, les Heene ont été arrêtés. Selon CNN, le service du shérif du comté de Larimer a estimé le coût de l’opération de sauvetage à au moins 47 000 $. La Fédération fédérale de l’aviation n’a pas non plus goûté la blague et leur a imposé une amende de 11 000 $ puisque la circulation aéroportuaire avait dû être perturbée à cause du ballon qui avait volé et s’était posé à proximité de l’aéroport.

Le juge de l’affaire a décidé qu’il s’agissait « d’un acte clairement planifié dans le but de faire de l’argent » et que cela relevait de « l’exploitation des enfants, des médias, et des émotions de la population ». Les deux parents ont été condamnés à une peine d’emprisonnement, à quatre ans de probation et à plus de 100 heures de travaux communautaires. Ils ont en outre accepté de verser un dédommagement de 36 016 $. À l’occasion du cinquième anniversaire de l’événement, USA Today a retrouvé la famille : ils vivent en Floride et leurs fils ont fondé un groupe de heavy métal.