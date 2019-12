29 faits réels qui sont de véritables paradoxes

Un paradoxe est une opinion qui va à l’encontre de l’opinion courante, de la logique ou de la raison. Ces quelques exemples font paraître la vie plus bizarre (et plus drôle) que la fiction. Ils vous feront sourciller, mais aussi bien rire!

1 / 29 Pfeiffer/Shutterstock Le paradoxe de la Bible C’est un des paradoxes les plus intéressants: le livre le plus volé dans les librairies en Amérique est… la Bible. La Bible se trompe, l’arche de Noé se trouve à Williamstown dans le Kentucky! C’est l’une des petites villes américaines connues pour des raisons bizarres.