25 photos effrayantes de lieux abandonnés dans le monde

La ville d’Agdam s’est retrouvée au milieu d’une guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Les deux nations se sont disputées pour le contrôle de son territoire jusqu’à ce que l’Arménie détruise complètement la ville et l’abandonne à son sort.

24 / 25

A.PAES/SHUTTERSTOCK

Fordlândia, Brésil

Henry Ford a acheté et construit cette ville d’Amérique du Sud dans l’espoir d’en faire une belle ville où les travailleurs pourraient gagner leur vie grâce à la culture du caoutchouc. Mais les hévéas qu’il comptait exploiter n’ont jamais été plantés et ceux qui existaient déjà sont tombés malades. Les travailleurs qui vivaient là se sont soulevés à maintes reprises pour protester contre le manque de nourriture décente et la ségrégation et ont fini par quitter les lieux.