Des châteaux magnifiques à découvrir sur Airbnb

Cette propriété patrimoniale emblématique a été construite il y a plus de 100 ans. Les propriétaires ont préserver une partie du caractère original du bâtiment tout en mettant en œuvre une élégance moderne plus sophistiquée. Le hall d’entrée du rez-de-chaussée ainsi que les unités présentent des œuvres de plusieurs artistes locaux qui peuvent être achetés ou simplement appréciés pendant votre séjour.

COURTOISIE AIRBNB

Château de Bordeaux à Saint-Sulpice-et-Cameyrac, France

Pour une véritable retraite, ce château Airbnb dans le sud-ouest de la France est votre destination. Malgré son extérieur médiéval, les chambres à l’intérieur sont contemporaines et vous adorerez tous les équipements qu’elles contiennent. En plus des huit chambres, il y a une salle de divertissement complète avec table de billard et bar. Vous pouvez toujours assouvir votre amour du vin dans l’un des vignobles voisins. De plus, une piscine extérieure, un espace pour cuisiner et un hamac vous permettent de vous détendre sans rester enfermés à l’intérieur.