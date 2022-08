Quoi faire à New York: 27 endroits à voir absolument!

1 / 27

L’Empire State Building

L’Empire State Building est le plus haut et le plus célèbre gratte-ciel de New York, faisant de ce dernier l’une des plus importantes attractions touristiques. Depuis sa construction en 1931, plus de 120 millions de visiteurs, y compris le groupe de rock Kiss et la reine Elizabeth II, ont embrassé la ville du regard du haut de son observatoire. Dessiné par le cabinet d’architectes Shreve, Lamb et Harmon dans les prospères années 1920, ce classique d’art déco, dont la construction a été achevée au cours de la dépression de 1929, fut en grande partie vacant pendant plusieurs années, donnant lieu à son sobriquet d’« Empty State Building ». Il a été mis en scène dans de nombreux films. Quand King Kong est revenu en 1983 pour célébrer le 50e anniversaire du film classique, les admirateurs du monde entier ont pu célébrer la fameuse escalade grâce à un gigantesque gorille gonflable placé sur l’immeuble.

