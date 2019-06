Les destinations de vacances les plus terrifiantes

Vous cherchez une destination de voyage qui donne froid dans le dos? En voici 8 qui auront de quoi vous glacer le sang!

1 / 8

kaizermodo/Shutterstock

Les catacombes de Paris, France

Voilà une destination de choix pour les amoureux de catacombes. Les catacombes de Paris sont constituées de carrières anciennes et récentes renfermant de multiples passages et pièces. Situées sous les rue de Paris, les catacombes servent de fondation (plus ou moins solide par endroits) à la Ville lumière.

À la fin du XVIIIe siècle, le plus important cimetière de la ville est saturé de cadavres. Craignant une épidémie de maladies contagieuses, les autorités de la ville décident alors de transformer les carrières anciennes en gigantesques « ossuaires municipaux », d’où l’intérêt de nombreux amateurs du macabre pour ces lieux. Le Conseil d’État ordonne donc l’exhumation des restes de plus de 6 millions de Parisiens reposant dans les cimetières de la ville et qu’on les achemine dans les carrières. Depuis leur création, les catacombes en ont attiré plus d’un, dont Napoléon et son fils. Des visites guidées, individuelles ou en groupe, sont offertes au public.

