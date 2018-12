7 / 9

NIOLOXS/SHUTTERSTOCK

Mangez dans le « bon » ordre

On mange les sushis dans un certain ordre. Vous ne le saviez sans doute pas. L’étiquette veut qu’on commence par le poisson blanc et les poissons dont le goût est peu marqué. Puis l’on déguste les poissons plus riches et plus gras, selon Jeffrey Elliot and Robby Cook, auteurs de The Complete Guide to Sushi and Sashimi. Vous ne commenceriez pas le repas avec un vin rouge charnu en accompagnement d’une salade, pour passer à un rouge léger avec le steak. C’est la même chose !

