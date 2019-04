12 histoires sur les forêts hantées les plus terrifiantes

4 / 12 2Kahns Photo Arts/Shutterstock Le « Long Trail », Bennington, Vermont C’est sur ce sentier de randonnée de 437 km (272 miles) de long qu’aurait disparu Paula Jean Welden, étudiante au Bennington College, le 1er décembre 1946. Et elle n’est pas la seule. Quatre autres s’y sont volatilisées entre 1945 et 1950, un seul corps ayant été retrouvé. On parle encore aujourd’hui d’un sentier qui dégage une « énergie obsédante et bizarre ». Sinon, profitez des circuits de randonnée les plus populaires au monde… sans risque de disparition!

5 / 12 www.julian.pictures/Shutterstock La Forêt-Noire, Allemagne Ainsi nommée à cause de sa pénombre presque impénétrable, la Schwarzwald (Forêt-Noire) est le site de certains des contes de fées les plus effrayants des frères Grimm. La légende veut que la forêt soit hantée par les loups-garous, des sorcières et le diable lui-même. Selon TripSavvy, la légende du Grossmann raconte l'histoire d'un homme grand, horriblement défiguré, aux yeux globuleux et aux nombreux bras qui aurait forcé les enfants à entrer dans la forêt et à confesser leurs péchés avant de les condamner à ne plus jamais en ressortir.