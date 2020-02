Les 12 voyages les plus dangereux au monde

12 / 12

KATERYNA UPIT/SHUTTERSTOCK

Tchernobyl: la première destination touristique «toxique» au monde

Visitez durant une journée le site de la catastrophe et Pripyat, ville fantôme qui le jouxte et se trouve au nord de Kiev. Cette excursion est conduite par des guides équipés d’un compteur Geiger puisque le taux de radiation se situe toujours au-dessus de la normale. Vous aurez la possibilité de découvrir le contexte historique et culturel de la tragédie nucléaire et de la période postérieure. De plus, vous pourrez y prendre des photos inusitées: des bâtiments, maisons, la grande roue abandonnés, des poissons-chats géants de 3 mètres de long et de 200 kg, la forêt rouge (les conifères ont changé de couleur en conséquence de mutations génétiques) et, lors d’un arrêt rapide au point zéro, du réacteur numéro 4. Les photos sont les seuls souvenirs que vous pouvez rapporter, car rappelez-vous, les structures, les végétaux, les animaux, tout est encore radioactif dans cette région post-apocalyptique.

