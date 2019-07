30 plages américaines gratuites où s’évader

Anecdote amusante: North Beach est la seule plage de sable blanc intérieure entre le Texas et la Floride. On y accède facilement via l’autoroute inter-États 10.

Helen89/Shutterstock

Ocean City, Maryland

Toutes les plages (plus de 140) de l’endroit sont gratuites, et on y trouve du stationnement tout aussi gratuit en cherchant un peu. Il est possible de dénicher une plage plus paisible dans le nord de la ville, si votre but est de relaxer et de lire. Si vous cherchez à vous amuser et vous changer les idées, alors restez au centre-ville et visitez la promenade historique.