Les 50 plus belles plages du monde

Pas moins de 600 professionnels du voyage ont répondu à l’appel de FlightNetwork, pour déterminer les plus belles plages du monde. Que ce soit pour faire du kite surfing (surfing avec cerf-volant) ou observer la nidification des tortues de mer, voici des plages qui méritent le déplacement!

1 / 50

Norman Rogers/Shutterstock

Grace Bay, Providenciales, Iles Turks et Caïcos

Les Providenciales, ou «Provo» pour ses résidents, sont les îles les plus développées de Turks et Caicos. Elles font plus de 60 kilomètres de long, et on y retrouve une douzaine de plages splendides, dont l’incontournable de Grace Bay.

