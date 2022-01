Ils ont survécu à deux avalanches

3 / 6

Avec l'autorisation de Rebecca Hurlen-Patano

La deuxième avalanche

Même si son organisme carbure à l’adrénaline, Rebecca sait qu’elle doit retrouver les skieurs et dégager la neige pour qu’ils puissent respirer. Elle se concentre sur l’essentiel: tout le monde est en vie; il faut faire vite; il ne faut pas perdre ses moyens.

Il y a quelques minutes déjà que l’avalanche a tout recouvert. Rebecca est rassurée pour Ken et décide de ramper vers Bill Fuzak, enseveli jusqu’au cou un peu plus loin sur la piste. Mais voilà que, au moment où elle s’agenouille près de son visage, un bruit d’explosion emplit l’air: beaucoup plus importante que la première, une autre avalanche, des tonnes de neige déferlent et Rebecca n’a pas le temps de se retourner avant qu’un mur ne s’abatte sur elle et la déporte à six mètres. Cette fois encore, elle n’est que partiellement ensevelie, la neige est passée au-dessus de sa tête et a poursuivi sa descente.

Après s’être dégagée, elle découvre avec effroi un nouveau paysage sur la montagne. D’énormes monticules de neige se dressent là où il n’y avait rien quelques secondes auparavant. Ses points de repère ont disparu. Plus de trace de Ken, de Bill ou de Warren. Et Carl n’est pas réapparu. Cette fois, ses amis ont vraiment été enterrés vivants.

Quand Ken Scott entend le grondement, il comprend que l’impensable est en train de se produire. Une seconde avalanche. Je suis mort. Il n’a pas bougé de là où il était, mais a désormais une énorme quantité de neige au-dessus de la tête – plus de 2,5m – et le monde est devenu noir, effroyablement silencieux.

Il est en outre totalement immobilisé et son espace pour respirer a disparu. Toujours allongé sur le côté gauche, écrasé sous la neige, il ne peut bouger guère plus que les paupières sous ses lunettes, et les orteils dans ses bottes. Il n’arrive pas à plier un doigt, encore moins utiliser le bras droit comme il le faisait tout à l’heure. Il est paralysé, cimenté dans la neige. Il n’arrive pas à gonfler la poitrine pour respirer à fond. Il cherche l’air.

Il sait ce qu’il doit faire pour tenter de survivre une seconde fois. Il commence par fermer les yeux – il préfère les images de son esprit à ce noir sans perspective. Il fait la liste de ce qu’il porte, de la tête aux pieds: bonnet, lunettes, gants, bâtons, bottes, skis. Cela veut dire que les secours n’auront rien au sol pour le repérer. Rebecca est la seule à savoir où ils se trouvaient, lui tout comme le reste du groupe, avant l’avalanche. Mais comment va-t-elle? A-t-elle été ensevelie elle aussi? Ken sait que ses chances de survie sont minces; environ trois victimes d’avalanche sur quatre meurent par asphyxie ou suffocation. Si les secours arrivent dans les 15 minutes, ses chances de s’en sortir sont de 90%, après 30 minutes, elles ne sont plus que de 30%.

