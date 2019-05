Séjour original: 40 hôtels insolites dans le monde

Voici les hôtels les plus bizarres à travers le monde qui sauront procurer à leurs invités un séjour dépaysant. Si certains voyageurs recherchent le confort et l’habitude, d’autres optent pour des lieux carrément insolites!

DASPARKHOTEL

L’hôtel bizarre DasParkHotel, à Bottrop, en Allemagne

Dormir dans un hôtel des plus bizarres au monde? Et comment! Voici un concept pour le moins original. Prenez cinq grands conduits de drainage en béton et convertissez-les en suites individuelles. Situé à Bernepark, qui fut jadis le site d’une ancienne station d’épuration. L’extérieur des «suites» ne paie pas de mine (on dirait un gros tuyaux d’égout), mais vous y trouverez un intérieur étonnamment confortable et bien éclairé, équipé d’un lit et d’autres meubles. L’hôtel fonctionne selon un mode «payez ce que vous pouvez» qui attire probablement davantage de visiteurs puisqu’un tarif élevé n’est pas nécessaire pour tenter l’expérience.

