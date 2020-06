Les 30 plus beaux châteaux médiévaux du monde

INFOGRAFICK/GETTY IMAGES

Château de Guaita, Saint-Marin

Le micro-État de Saint-Marin est son propre pays, mais il est entièrement entouré par l’Italie. Le château de Guaita surplombe la capitale, également appelée Saint-Marin. Il est la plus ancienne et sans doute la plus célèbre des «trois tours de Saint-Marin». À cet effet, Guaita est aussi appelée la «première tour», car elle date du XIe siècle, bien qu’elle ait été reconstruite au XVe.

Le trio de citadelles et une série de murs ont été utilisés pour protéger la petite ville sur le mont Titano — et cela a fonctionné, car Saint-Marin est l’une des plus anciennes républiques du monde et la seule cité-État italienne à ne pas avoir été incorporée à l’Italie. Guaita a également été utilisée plus tard comme prison — où des graffitis de prisonniers de plus de 200 ans ont été récemment découverts.

