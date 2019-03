Destinations de voyage

Les 10 meilleurs endroits où voyager si vous êtes une femme

Vous voulez explorer le monde seule? Voici 10 suggestions de destinations idéales où voyager en solo.

1 / 10 Esdelval / Shutterstock Costa Rica Bien que Stacy Schwartz soit née et ait grandi à New York, elle n’a pas pu résister à l’envie de quitter son emploi pour voyager seule dans le monde entier pendant trois mois, et elle ne l’a jamais regretté. Finalement, elle a fondé sa propre compagnie de voyages, Ketanga Fitness Retreats. L’une des tendances qu’elle voit émerger, c’est le Costa Rica. Les gens y sont gentils et accueillants, et la météo y offre un beau mélange de calme et de chaos, entre soleil et tempêtes tropicales. Pourquoi recommanderait-elle ce pays pour une escapade en solo? Un seul mot: la variété. «Selon l’idée qu’on se fait du confort, vous pouvez aller dans des endroits hyper touristiques ou explorer des lieux moins fréquentés. Que vous preniez racine sur une plage ou que vous fassiez de la randonnée dans la forêt tropicale, emmenez une pile externe, car une chose est sûre: vous allez épuiser la vôtre à force de prendre des photos de singes, de couchers de soleil, d’arcs-en-ciel… Vous cherchez le grand amour? Envolez-vous pour l’une des meilleures villes pour trouver l’âme soeur.

2 / 10 cowardlion / Shutterstock Mont Koya, Japon Vous ne pouvez pas faire le Japon en solo sans visiter quelques villes, mais vous devez absolument ajouter à votre liste le Mont Koya, selon la globetrotteuse Shannon Ullman. Situé entre Osaka et Kyoto, à seulement cinq heures de Tokyo, ce site est magnifique et offre en plus une expérience inoubliable. Ici, vous pouvez passer la nuit dans un temple bouddhiste et faire l’expérience des rituels traditionnels japonais. «Vous dormirez sur un vrai futon et les moines vous serviront des plats végétariens et du saké dans votre chambre. Vous pouvez vous baigner dans un bain commun et suivre un cours de méditation le matin. Si vous voulez vraiment vous connecter avec vous-même, c’est ici qu’il faut le faire», explique-t-elle. Ne commettez jamais ces erreurs durant un voyage à l’étranger.